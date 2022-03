Cattolica, la Regina festeggia il Re: un omaggio a Raoul Casadei

Eventi

La città di Cattolica rende omaggio a Raoul Casadei. Il Re del liscio ci ha lasciati il 13 marzo 2021. Poco più di un anno dopo, la “Regina” lo ricorda con una serata dedicata al ballo.

L’appuntamento è per sabato 19 marzo alle 21.15 al teatro della Regina con l’Orchestra Mirko Casadei in Il ballo, uno spettacolo di liscio, festa e musica romagnola. Insieme a Mirko Casadei e alla sua band, erede con Riccarda della famosa dinastia musicale nata con Secondo, ci sarà Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile, qui voce narrante, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di Ivano Marescotti (i biglietti già acquistati restano validi, per informazioni tel. 0541/966778).

Il Ballo porta in teatro la storia del liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni, attraverso quello di coppia, dagli inizi della Romagna rurale di Carlo Brighi, poi nell’Italia del dopoguerra di Secondo Casadei, passando per i successi nazionali di Raoul, fino alle discoteche ancora semichiuse del presente.

Uno spettacolo che vuole raccontare, attraverso i cambiamenti del ballo, in maniera solare la terra di Romagna, tra le cartoline alla “Ciao Mare” della riviera e il lato umoristico del divertimentificio full optional di oggi, celebrando un mondo fatto di locali, mode, successi, fatiche, alti e bassi, e soprattutto la voglia di ballare e di allegria del suo popolo, mai stanco e sempre in giravolta.

Affiatati, come quelle coppie che volteggiano nei Dancig della Pianura Padana, l’Orchestra Mirko Casadei e Maria Pia Timo mescoleranno canzoni e brani comici sull'immaginario del mondo delle balere, classici che sarà impossibile non cantare tutti assieme e storie e segreti degli evergreen di questo genere musicale, un tempo bistrattato ma oggi riscoperto ed apprezzato anche dalle nuove generazioni.