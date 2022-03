Cronaca

Poggio Torriana

| 09:40 - 15 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Un capanno in muratura adibito a deposito è andato in fiamme nella tarda serata di lunedì a Poggio Torriana. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Panzini intorno alle 22. La struttura, di circa 50 mq, è andata completamente distrutta. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio. I Pompieri hanno lavorato fino all'1.30 per mettere in sicurezza la zona.