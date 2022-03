Quattro persone intossicate per colpa di un braciere

Cronaca

San Clemente

| 09:40 - 15 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Quattro persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni di un braciere. E' successo a San Clemente, prima dell'alba di oggi, martedì 15 marzo. Verso le 5.40 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Pian di Vaglia. Le quattro persone si trovavano fuori dalla casa in attesa dei soccorsi. La strumentazione dei pompieri non ha rilevato la presenza di monossido di carbonio, ma non si esclude che possa essere stata quella la causa dei malesseri. Le condizioni delle quattro persone, che avevano acceso il braciere per riscaldarsi, hanno fatto subito pensare ad un'intossicazione. Sono stati soccorsi e portati negli ospedali di Rimini e Riccione.