Sale sul treno senza biglietto e aggredisce due poliziotti: arrestato 20enne

Rimini

| 09:13 - 15 Marzo 2022

La stazione di Rimini.

Un 20enne nigeriano è stato arrestato nel week end a Rimini in seguito all'aggressione di due agenti di Polizia a bordo di un treno. Il giovane era salito senza biglietto e, alla richiesta di mostrare i documenti, ha reagito con violenza, dando spintonate e percosse ai due poliziotti. Un agente ha riportato una distorsione al braccio e anche il collega è rimasto ferito. Per entrambi la prognosi è di una decina di giorni in seguito alle lesioni. Il ragazzo è stato arrestato con le accuse di violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.