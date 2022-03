Inaugurata una nuova casina dell'acqua a Sant'Agata Feltria nel Piazzale del Parco

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 08:55 - 15 Marzo 2022

Alcuni momenti dell'inaugurazione.

Giovedì 10 Marzo, presso il Piazzale del Parco, in prossimità del monumento dedicato a Pantani a Sant'Agata Feltria, è stata inaugurata la casina dell'acqua, in collaborazione con la ditta Celli Group. L'impianto di microfiltrazione Acqua Alma, valorizza l'acqua di rete refrigerando e migliorando il gusto.

Durante l'inaugurazione l'Assessore Polidori, coinvolgendo alcune classi della scuola media, ha incentrato il discorso sul risparmio dal punto di vista ambientale che porterà alla collettività.

"Tale iniziativa permetterà il risparmio di notevoli quantità di plastica, evitando lo spostamento su gomma per tutta Italia di contenitori monouso che poi devono essere smaltiti consumando ulteriore energia".

Durante l'inaugurazione sono state regalate alcune borracce ai ragazzi delle scuole affinché si rendano conto, già dalla loro età, di quanto sia importante "non sprecare e riutilizzare".

Polidori ha segnalato che oltre a questa iniziativa il Comune di Sant'Agata Feltria installerà due erogatori di acqua nelle scuole, tramite un contributo Atersir.