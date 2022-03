Riccione: droga, folle inseguimento da Riccione a Rimini finisce con incidente. Due arresti

Cronaca

Riccione

| 08:50 - 15 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Una partita di droga, due persone in fuga e un rocambolesco inseguimento da Riccione a Rimini che ha portato una "gazzella" dei carabinieri schiantarsi contro l'auto dei fuggitivi con tre militari lievemente feriti. È accaduto domenica sera nella Perla Verde. I militari erano sulle tracce di due pusher stranieri che gestiscono lo spaccio della zona. Un pedinamento sfociato in un feroce inseguimento terminato in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Rimini, con l'auto di servizio pesantemente danneggiata.La scena si è conclusa con l'arresto di due albanesi di 35 e 23 anni. A loro carico è stato disposto anche il sequestro dell'auto, una Fiat Panda, così come degli oggetti rinvenuti all'interno, 200 grammi di cocaina nascosti sotto un albero e 130 lanciati dall'auto in corsa durante l'inseguimento.