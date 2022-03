Ginnastica artistica serie A2, quinto posto per la Polisportiva Celle di Rimini

Sport

Rimini

| 07:42 - 15 Marzo 2022

I ragazzi della Ginnastica Artistica Maschile delle Celle.

La Polisportiva Celle di Rimini centra un buon quinto posto nella 2° prova del campionato nazionale di serie A2 di ginnastica artistica al Pala Gianni Asti Gli atleti riminesi, ancora una volta, hanno dimostrato una buona partenza di campionato migliorando il punteggio della tappa precedente e

conquistando il quinto posto di giornata con 151.600 punti che valgono una comoda zona salvezza. Thomas Grasso, Andrea Cascianelli, Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani, Luca Bellondi, Davide Oppizzio (prestito Ginnastica Meda) e Thomas Montiroli si sono alternati fra i vari attrezzi supportandosi a vicenda e dimostrando di aver voglia di migliorarsi; infatti in questa gara l’allenatore Pietro Di Pumpo ha voluto inserire diversi elementi nuovi . Thomas Grasso ha tentato il triplo avvitamento e mezzo al volteggio ed un esercizio al corpo libero completamente nuovo. Gli altri atleti hanno migliorato le proprie prestazioni soprattutto al cavallo con maniglie e agli anelli. Soddisfatta del risultato ma consapevole di

poter fare meglio, la squadra riminese torna al lavoro per preparare la prossima prova in programma il 23 aprile al Palavesuvio di Napoli.

L’obiettivo della salvezza è stato ampiamente raggiunto e con un ottima terza prova non è da escludere l’accesso ai playoff validi per la promozione in A1.