Ucraina, oltre 700 profughi negli hotel di Rimini: "Situazione difficile"

Attualità

Rimini

| 20:05 - 14 Marzo 2022

Foto Ansa.

Attualmente sono oltre 700 i profughi ucraini ospiti negli hotel della provincia di Rimini che hanno aperto gratuitamente le proprie porte. È un viavai costante di persone, soprattutto di donne con bambini. "La situazione non è facile", spiega il presidente della locale associazione People for Ukraine Dmytro Shchukin che si è trasferito in Italia nel 2008 per studio dal sud-est dell'Ucraina e ora vive nell'entroterra riminese. "Un paio di giorni fa ho dormito insieme ai profughi nell'albergo per essere a disposizione, per fornirgli tutto l'aiuto possibile - racconta -. Tutta la nostra squadra sta lavorando giorno e notte nel dare il massimo aiuto". La prefettura ha convocato la settimana scorsa un tavolo operativo con i sindaci per mettere in moto la macchina dell'accoglienza, specificando che la priorità viene data ai Cas, i centri di accoglienza straordinari che si stanno cercando di ampliare. Ma l'emergenza è continua e i posti non sono mai abbastanza. Le strutture private, come gli hotel, possono convenzionarsi tramite l'agenzia regionale di Protezione civile per accedere ai finanziamenti. "Non abbiamo sottoscritto alcuna convenzione ancora - afferma il presidente dell'associazione Riviera Sicura Giosuè Salomone - in questo momento tra l'altro l'unica associazione di categoria, peraltro speculare a noi, che viene invitata a essere consultata è l'associazione Albergatori. Ma di fatto non si sa nulla", dice Salomone. Gli hotel della sua associazione stanno dunque continuando ad accogliere i profughi a proprie spese. "Avremo affrontato spese soprattutto di consumi energetici per quasi 100mila euro" complessivi. "Nessuno degli albergatori ha mai pensato di guadagnare un euro da questa gente", assicura. "Vogliamo che adesso le istituzioni prendano in mano l'accoglienza", prosegue Salomone, che al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in qualità di commissario per l'emergenza profughi, chiede "un immediato incontro".