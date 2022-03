Rimini, uccise la nonna, prosciolto perché incapace di intendere

Cronaca

Rimini

| 19:24 - 14 Marzo 2022

Alessio Berilli, 42 anni, nell'auto dei carabinieri.

Aveva ucciso la nonna materna a calci e pugni e oggi è stato prosciolto dalla Corte d'Assise di Rimini per incapacità di intendere. Il 45enne, Alessio Berilli, difeso dall'avvocato Cinzia Bonfantini è stato riconosciuto incapace di intendere e di volere. I giudici d'Assise hanno emesso sentenza di non doversi procedere per infermità psichica e hanno stabilito la misura di sicurezza del ricovero in un istituto per 15 anni. Il riccionese, nel gennaio 2020, uccise la nonna Rosa Santucci. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, rintracciarono subito Berilli che confessò in sede di interrogatorio.