Covid San Marino, nell’ultima settimana 198 nuovi casi, un solo ricovero, nessun paziente in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 19:15 - 14 Marzo 2022

Covid San Marino, i dati del 214 marzo 2022.

A San Marino, nell’ultima settimana che va dal 7 al 13 marzo, i nuovi positivi al Covid19 sono 198 a fronte di 1996 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 9,92%), 124 guariti. In totale sono 274 i casi. Resta invece stabile la situazione in ospedale, dov'è ricoverata solo una persona. Ancora vuota la Terapia intensiva da pazienti Covid. Torna la fila al drive through dell'Ospedale, per eseguire i tamponi.



Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 70.100 di cui 24.105 persone vaccinate con la prima dose e 26.381 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 81,2% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni.

Sono 19.614 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 64,8% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni