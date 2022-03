Calcio giovanile: Gabicce Gradara, per i Giovanissimi 2008 esaltante vittoria

Sport

Gabicce Mare

| 19:13 - 14 Marzo 2022

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.









Due sconfitte e una vittoria il bilancio del week end delle squadre giovanili del Gabicce Gradara. Mercoledì sul campo di Cagli sfida degli Allievi contro la Vadese.



JUNIORES

Vigor Senigallia – Gabicce Gradara 2-0

Nonostante la sconfitta subita ad opera della terza forza del campionato esce a testa alta la formazione Juniores imbottita di ragazzi del 2006. La più quotata Vigor Senigallia passa solo nei minuti finali. Eppure dopo otto minuti di gioco è stato il Gabicce Gradara ad avere la prima vera occasione da gol con Fuzzi che non è riuscito ad inquadrare la porta. La Vigor Senigallia ha comunque mantenuto sempre il pallino del gioco senza peraltro creare grossi pericoli al portiere Francolini. Nell’ultimo quarto d’ora la pressione si è fatta via via costante e al 78’ la Vigor Senigallia è passata in vantaggio con un’imbucata che ha sorpreso la retroguardia del Gabicce Gradara. All’88’ il raddoppio con una punizione a giro sulla quale nulla ha potuto il portiere Francolini.



Prossimo impegno sabato 19 contro l’Atletico MondolfoMarotta alle ore 17.30 allo stadio Magi.



GABICCE GRADARA: Francolini, Magi Alberto, Mancini, Ugoccioni, Semprini, Cecchini, Ferraro, Morini, Galaffi, Della Chiara Lorenzo, Fuzzi. Nel secondo tempo sono subentrati Della Chiara F., Gaddoni e Gaggi. A disp. Casali, Mouthathair, Ferretti, D’Angeli. All. Bartolini



GIOVANISSIMI 2007



GabicceGradara-Nuova Altofoglia 0-2



Nello scontro tra le leader la spunta l’Altofoglia. Partita da subito molto intensa a livello fisico con il GabicceGradara che cerca più il gioco mentre la Nuova Altofoglia si affida a continui lanci lunghi. Al 10’ su un rilancio del portiere Ricci la palla tocca un braccio di Rossi Giacomo, già girato verso il centrocampo: per il direttore di gara è rigore. 0-1. La squadra ospite non crea più grossi pensieri mentre la quella Campanelli sbaglia occasioni ghiotte come al 32’ quando su lancio dalla trequarti Bergamini spara sul portiere. Nel secondo tempo la musica non cambia con la squadra di casa che al 4’ crea l'ennesima occasione: cross dalla destra di Della Costanza, Sarli in area calcia sopra la traversa; all’8’ ancora Sarli d’esterno destro spedisce fuori di un soffio. Ma come succede spesso se non segni primo o poi il gol lo prendi e al 13’ su tiro da fuori l' Altofoglia raddoppia. Al 20’ su un rinvio errato del portiere avversario Bergamini in velocità supera un paio di avversari ma si fa parare il tiro e sulla ribattuta è Magi Samuele a non inquadrare la porta. Al 24’ ancora GabicceGradara pericoloso con Bergamini che a tu per tu col portiere non riesce a segnare.



Prossima partita domenica 20 marzo alle 15.30 in trasferta ad Urbino.



GABICCE GRADARA: Ricci, Mboup, Boccalini (18’ st. Gaudenzi), Rossi Giacomo (28’ st. Cipelli), Pataracchia, Rossi Manuel, Della Costanza (6’ st. Magi Filippo), Buccino (18°st. Pontellini),Bergamini, Magi Samuele, Sarli. All. Campanelli.



GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – K Sport Montecchio 4-2

Nonostante alcune assenze brillante vittoria della squadra di Lazzaro Gaudenzi a spese del K Sport Montecchio, una delle avversarie più quotate del girone. I padroni di casa hanno mostrato buone trame di gioco, velocità di azione creando situazioni pericolose e concedendo poco. Il primo tempo si è chiuso sull'1-1 con vantaggio firmato da Terenzi al 15'. Nella ripresa il sopravvento con le reti di Rossini e Colombari con palla a giro sul secondo palo e sopra il portiere; il poker è stato di Sarli grazie ad una precisa conclusione in area.



Prossimo match domenica in trasferta contro la Vis Pesaro.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Gaudenzi (15' st. Ridolfi), Annibalini, Rossi G. Rossi M., Fray (20' st. Luzzi), Terenzi (25' st. Arduini), Colombari (20' st. Gasperini), Sarli, Magi F. (15' st. Andruccioli), Rossini (20' st. Sciuto). All. Gaudenzi.