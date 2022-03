Passa col rosso, la Polizia lo ferma, dà in escandescenze e li aggredisce: arrestato

Cronaca

Rimini

| 16:59 - 14 Marzo 2022

Passa col rosso e aggredisce gli agenti, arrestato.

Passa col rosso in viale Regina Elena con lo scooter, poi si immette sulla corsia preferenziale, e, una volta fermato, aggredisce gli agenti della Polizia. E’ accaduto nella serata di ieri, domenica 13 marzo. Il giovane, apparso subito ribelle e minaccioso, ha rifiutato di togliersi il casco e di fornire le proprie generalità.

Alla richiesta dei poliziotti di spegnere il mezzo su cui viaggiava, senza motivo ha iniziato a strattonarli cercando di allontanarsi. Nonostante l’arrivo di un’altra volante, l’alterco è degenerato in un’aggressione a seguito della quale uno degli agenti si è tagliato alla mano. Non senza fatica, il giovane è stato bloccato e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; sanzionato inoltre per esser passato con il rosso e per guida in stato di ebbrezza.