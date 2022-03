Rimini: 48enne russo beccato mentre ruba alla stazione ecologica, arrestato

Cronaca

Rimini

| 16:49 - 14 Marzo 2022

Furto all'isola ecologica.

In due, armati di arnesi da scasso e sacchi, incuranti del personale Hera, fanno incetta di merce ad una stazione ecologica, ma vengono sorpresi dalla Polizia e uno di loro finisce in manette. Gli agenti sono stati infatti avvertiti, nella serata di ieri, dagli addetti dell’impianto e, una volta sul posto, li hanno colti in flagrante.



Uno di loro, con due sacchi in mano, ha tentato la fuga uscendo da un varco creato nella recinzione metallica, ma è stato fermato. A quel punto ha tentato di disfarsi di un lungo coltello e di un affilacoltelli, utilizzati per recidere la rete dell’isola ecologica. Il complice che era con lui è riuscito a far perdere le proprie tracce nonostante le ricerche.

Il ladro, un cittadino russo di 48 anni, non ha potuto far altro che arrendersi e mostrare il contenuto dei sacchi:12 monitor PC e un portatile, sequestrati assieme agli oggetti per lo scasso. È stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.