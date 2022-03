Covid Rimini: contagi in calo, sono 123. Stabili a 6 le terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:16 - 14 Marzo 2022

Covid dati Rimini 14 marzo 2022.

Sono 123 le nuove positività al Sars-CoV-2 in provincia di Rimini. Rimane invariato a 6 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. In provincia non si registrano decessi. Sono invece in totale 16 i decessi in regione, 55 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. (-2 rispetto a ieri, pari al -4%).



In Emilia – Romagna sono 2.002 i casi in più rispetto a ieri, su un totale di 9.734 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.991 molecolari e 4.743 test antigenici rapidi.



Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,6%. Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.