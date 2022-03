Week-end di controlli a tappeto a Rimini, sotto la lente parchi, stazione e stabili abbandonati: 3 arresti

Cronaca

Rimini

| 15:56 - 14 Marzo 2022

Controlli polizia nel week-end.

Si è conclusa con 3 arresti, 12 persone denunciate all’autorità giudiziaria, 251 identificati, di cui 107 con precedenti, e 49 veicoli fermati e controllati. Questo è il bilancio degli ultimi tre giorni di attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Questura di Rimini. Sono stati organizzati servizi straordinari che hanno cisto la partecipazione sinergica delle Volanti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila della Questura di Bologna.



L’attività straordinaria di controllo si è concentrata in zone più volte segnalate da residenti e cittadini come aree di degrado ad alta densità criminale: nei pressi della Stazione Centrale, di Miramare e del Mercato Centrale Coperto. Nella zona di Miramare sorvegliati speciali sono stati i parchi cittadini, in particolare “Parco Murri”, “Parco Sandro Pertini” e il parco adiacente Fiabilandia. Inoltre, sono stati controllati anche gli avventori dei clienti dei bar della zona.



Effettuato, con l’unità cinofila, anche un controllo in un hotel di Rimini sud, un controllo nel “Parco 25 aprile”, in uno stabile abbandonato e nel piazzale della Stazione.

Servizi mirati di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane e sarà concentrata nelle zone più critiche della città.