Rimini, raid del ladri in pieno giorno: casa messa sottosopra

| 15:54 - 14 Marzo 2022

Sul posto la Polizia e i Vigili del Fuoco.

Sono entrati eludendo ogni sistema di sicurezza, incuranti di agire in pieno giorno: ignoti malviventi si sono introdotti nella giornata di oggi, lunedì 14 marzo, in un appartamento in via delle Officine, angolo via Neri da Rimini. Erano circa le 12 e 30. La proprietaria era uscita e, al suo rientro, non è riuscita ad aprire più il portone blindato. Ha così chiamato i Vigili del fuoco, che, una volta sul posto, hanno constatato che questo era stato manomesso: qualcuno, evidentemente dei ladri, era riuscito a scassinare l’entrata, in pieno giorno e senza destare sospetti. Intervenuti anche gli agenti della Polizia che si sono introdotti nell’appartamento, trovandolo a soqquadro. I ladri, in una manciata di minuti, sono riusciti ad arraffare quanto trovato di valore, bottino che, al momento, è in corso di quantificazione. Nonostante le inferriate e il portone blindato, i ladri hanno agito in scioltezza, da veri professionisti. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Rimini.