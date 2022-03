Investe un cane e fugge, l'animale muore sotto gli occhi dei passanti

Cronaca

Novafeltria

| 14:59 - 14 Marzo 2022

Investe un cane e non si ferma per prestare soccorso. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio, in via Marecchia a Novafeltria all'altezza del Punto Snai. Secondo le testimonianze dei presenti, il piccolo meticcio sarebbe stato investito da un Suv. Il conducente non si è fermato, come prevede la legge, ma ha continuato per la sua strada. Le persone presenti hanno assistito alla triste scena cercando di dare subito soccorso all'animale, che però non ce l'ha fatta ed è morto nel giro di qualche minuto. Nel caso l'automobilista fosse identificato, magari con le immagini di videosorveglianza dei locali della zona, rischia una denuncia a piede libero.