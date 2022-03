Ucraina: Bonaccini, più risorse per famiglie che accolgono 

Attualità

| 13:31 - 14 Marzo 2022

Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna ai microfoni dei giornalisti. Foto di repertorio.

"Credo che il governo debba mettere delle risorse per le famiglie che accolgono i profughi perché stanno facendo il massimo possibile". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a margine del tredicesimo congresso emiliano-romagnolo della Cisl. Bonaccini nel pomeriggio parteciperà a due incontri per discutere di accoglienza. Il primo, alle 15, con la conferenza delle Regioni e Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile, e alle 18 per il terzo incontro del coordinamento regionale con i prefetti, i sindaci dei capoluoghi, i presidenti di provincia e i rappresentanti della Protezione civile. "Servono incentivi giusti del governo come è successo in altre emergenze - ha concluso il presidente - per cercare di fare una rete di solidarietà che sia la migliore possibile. Vorremmo evitare le tendopoli della Protezione civile, che è pronta alla bisogna se l'emergenza aumenta".