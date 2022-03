Ucraina: Mirabilandia apre, i profughi tra i primi ospiti 

Attualità

Rimini

| 12:48 - 14 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Nel primo weekend di apertura della stagione, sabato 2 e domenica 3 aprile, Mirabilandia, il parco di divertimenti in provincia di Ravenna, accoglierà alcuni ospiti speciali. Grazie alla collaborazione con sindaci, Comuni e aziende di trasporto locale, il parco ospiterà gratuitamente alcune famiglie ucraine per una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Arriveranno da Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico, Ravenna, San Lazzaro (Bologna) e Forlì con i pullman messi a disposizione da diverse aziende di trasporti. "Una bella iniziativa per i tanti bambini in fuga dall'orrore della guerra", dice Andrea Corsini, assessore regionale al turismo. "Una solidarietà che speriamo continui, in tutte le forme possibili, a stringersi attorno alle vittime di questa guerra assurda e ingiustificabile".