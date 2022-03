A Riccione e Piacenza i giovani protagonisti delle web radio

Attualità

12:44 - 14 Marzo 2022

Prende corpo il progetto congiunto dei comuni di Riccione e Piacenza rivolto a giovani con iniziative di web radio e del settore radiofonico digitale. Con il progetto "ERadio" cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna per due target, 10-17 anni e 18-30 anni il settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione e il comune di Piacenza hanno elaborato una programmazione con tre date in calendario nel mese di marzo per presentare un progetto condiviso e dal triplice obiettivo: promuovere attività formative con un ciclo di incontri rivolto ai giovani operatori delle web radio e ai ragazzi interessati ad avvicinarsi al settore radiofonico digitale, favorire scambi tra operatori e giovani dei due territori coinvolti con la costruzione di un palinsesto culturale condiviso e realizzare un evento dal vivo, compatibilmente alla vigente normativa Covid. ERadio, è frutto della co-progettazione tra l’associazione Piacenza Network e l’associazione Il Tassello Mancante di Riccione. Gli incontri si svolgeranno il 19-20-26 marzo nella sede della Riccione Web Radio in Viale Mantova n. 6, alle ore 15.00. Nelle stesse date si terranno a Piacenza.



Ogni incontro, gratuito, sarà anche online tramite link meet. La sede è la medesima in cui è operativa la ludoteca A Social - Space, sportello d’ascolto rivolto, tra gli altri, anche i più giovani residenti nei comuni del Distretto Riccione.



“Concretizziamo un progetto che con il comune di Piacenza abbiamo subito accolto perché indirizzato ai nostri giovani e ad internet attraverso l’universo delle web radio - afferma l’assessore ai Servizi alla Persona e vice sindaco, Laura Galli -. Entrare in contatto con coetanei di un’altra città, fornire loro conoscenze di arricchimento personale e anche professionale, ritengo sia molto utile per allargare la mente, fare nuove esperienze e nuove amicizie. I giovani sono il nostro futuro, per questo l’attività giovanile va incoraggiata e stimolata per cui li invito ad avvicinarsi e frequentare questa realtà, connettore di energie e proposte, come appunto è la web radio”. Per info riccionewebradio@gmail.com