Cyber crimini, in aumento le frodi informatiche a Rimini nel 2020: 452 ogni 100mila abitanti

| 12:09 - 14 Marzo 2022

Aumentano anche nel territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini i reati perpetrati con l'utilizzo di nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.

È quanto emerge da una prima analisi del Centro Studi delle Camere di commercio Tagliacarne, sull'andamento dei reati denunciati nel 2020, che vedono una crescita generale dei reati economici (+0,9%), tra cui spiccano, in particolare, i delitti informatici (+19,8%) e le truffe e frodi informatiche (+17%).

La particolare situazione che ha caratterizzato il 2020, trovando molte imprese e cittadini impreparati a gestire in sicurezza i propri dati online, ha fatto registrare un vero e proprio boom nel cybercrimine, con una crescita in tutta Italia del 17,2% a fronte in una generale diminuzione dei reati -17,4% denunciati nello stesso periodo.

"Nei giorni scorsi, Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ha anticipato i dati del Rapporto 2022 sugli incidenti informatici su scala globale degli ultimi 12 mesi: in totale sono stati registrati oltre 2mila cyber attacchi gravi con una aumento, con una media mensile di 171 attacchi, il numero più alto finora registrato - commenta Roberto Albonetti, Segretario generale della Camera di commercio della Romagna -. Non si tratta, purtroppo, solo di reati economici a scopo di frode, attualmente, il conflitto in atto tra Russia e Ucraina sta dimostrando chiaramente che gli attacchi cyber sono a tutti gli effetti armi di offesa, capaci di violare siti strategici, infrastrutture, telecomunicazioni, sistemi bancari, ecc.. La scorsa settimana, inoltre, l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale ha lanciato l'allarme per attacchi informatici provenienti da Russia e Paesi orientali, indirizzati su vasta scala anche verso il nostro Paese. È indispensabile, perciò, che la grande spinta alla digitalizzazione del Paese e del sistema produttivo sia accompagnata da azioni di prevenzione e tutela, per questo è importante e urgente porre l'attenzione sulla cyber sicurezza, anche informando e formando le imprese, lavoratori e i cittadini. Sono diverse le realtà del nostro territorio che già si occupano di questo tema, sia dal punto di vista della difesa da attacchi esterni, sia dal punto di vista della protezione interna, diventata ancora più urgente a seguito dell'emergenza sanitaria e dell'uso massiccio del lavoro a distanza, con una maggiore esposizione delle reti aziendali".



Anche nelle province di Forlì-Cesena e Rimini si osserva un aumento di cyber crimini: più accentuato della media italiana nella provincia di Rimini (+28,7%) e un po' meno in quella forlivese (+10,1%).

In rapporto alla popolazione, i reati informatici (delitti, truffe e frodi informatiche) nel 2020 registrati nella provincia di Forlì-Cesena sono 333,6 ogni 100.000 abitanti (collocandola al 96° posto nella graduatoria decrescente su 106 province) e nella provincia di Rimini sono 452,2 ogni 100.000 abitanti (collocandola al 47° posto nella graduatoria decrescente su 106 province). Tali dati collocano la provincia forlivese in posizione migliore rispetto alla media italiana e regionale mentre la provincia riminese è più vicina ai livelli nazionali, infatti, in Italia ci sono 450,1 reati ogni 100.000 abitanti mentre in Emilia-Romagna ve ne sono 430,7 ogni 100.000 abitanti.