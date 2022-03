Incontro tra una rappresentanza di rifugiati ucraini e i Segretari di Stato di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

14 Marzo 2022

Incontro con i rifugiati.

Una delegazione del Congresso di Stato, formata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e dal Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, ha ricevuto sabato pomeriggio a Palazzo Pubblico, al termine della Marcia per la Pace organizzata dalle organizzazioni sindacali, una famiglia ucraina con tre giovani figli in rappresentanza dei rifugiati che la Repubblica di San Marino sta, in questi giorni, accogliendo nel suo territorio.



Un ulteriore segnale di quella che è stata una rapida e articolata risposta da parte dei cittadini e le istituzioni sammarinesi alla crisi umanitaria che il conflitto russo-ucraino ha generato. Il popolo sammarinese ha ricordato una volta di più i valori che stanno alla base della sua storia millenaria: solidarietà e accoglienza verso gli oppressi, oltre che una chiara propensione al dialogo utilizzando tutti i possibili canali diplomatici, unica soluzione per una rapida risoluzione del conflitto.



Il Congresso di Stato è particolarmente lieto di sapere che queste famiglie si trovano, grazie al supporto delle numerose organizzazioni e associazioni sammarinesi di volontariato impegnate nell’accoglienza, in una situazione protetta e sicura.



In questi giorni, l’intero organo esecutivo della Repubblica di San Marino è impegnato nel facilitare quanto più possibile la permanenza di cittadini ucraini in fuga dal conflitto nel nostro territorio, coordinando tra di loro politiche sanitarie, di riconoscimento tramite permessi di soggiorno speciali, di sostentamento e alloggio, fino anche d’istruzione e pedagogia per i tanti bambini e ragazzi che stanno giungendo a San Marino.



Il Congresso di Stato tiene a ricordare, in questa occasione, due iniziative coordinate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dal Dipartimento Istruzione:

- l’attivazione conto corrente finalizzato alla raccolta fondi per l’accoglienza dei profughi ucraini a San Marino. Il conto corrente è gestito dalla Protezione Civile, di concerto con le Istituzioni pubbliche coinvolte e porta le seguenti coordinate: denominazione “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”, codice IBAN SM72D0606709800000120161869;



- la ricerca di volontari per la realizzazione del “Progetto Accoglienza nella Scuola Sammarinese per Bambini e Ragazzi Ucraini”. Il progetto prevede la creazione di una serie di iniziative che avranno luogo presso le scuole sammarinesi di ogni ordine e grado e che saranno rivolte ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze ucraini giunti nel nostro paese. La finalità del “Progetto Accoglienza nella Scuola Sammarinese per Bambini e Ragazzi Ucraini” consiste nell’offrire ai giovani profughi la possibilità di vivere esperienze socializzanti in ambienti protetti e adatti alla loro fascia d’età per aiutarli ad affrontare con maggiore serenità questa drammatica fase della vita. Le candidature dei volontari possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica progettoistruzione.ucraina@pa.sm oppure contattando telefonicamente il Dipartimento Istruzione al seguente numero 0549 885098 – 882550.