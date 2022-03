Cattolica, nasce il comitato cittadino 'Quartiere centro', presidente Federico Cerri

Attualità

Cattolica

| 10:21 - 14 Marzo 2022

Federico Vaccarini e Federico Cerri.

Si è svolto lo scorso sabato mattina, presso il Palazzo del Turismo di via Mancini, l'incontro costitutivo del nuovo comitato cittadino "Quartiere Centro" di Cattolica. Per la prima volta, una trentina di abitanti della zona si sono riuniti ufficialmente per dare vita al nuovo sodalizio associativo che rappresenterà la zona a mare della ferrovia compresa tra le vie Don Minzoni e Fiume. Dalla riunione è venuto fuori anche il nome del presidente Federico Cerri, giovane ventenne, studente universitario ed impegnato nella comunità locale. Alla mattinata ha preso parte, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, anche l'Assessore con delega ai rapporti con i quartieri Federico Vaccarini.

“Abbiamo voluto fondare questo nuovo comitato – spiega Cerri - poiché si trattava dell’unica area cittadina ancora non rappresentata. Siamo stati felici che l’idea abbia da subito trovato il favore di numerosi cittadini. In tanti si sono resi disponibili ed hanno dato una mano mettendosi a disposizione. Adesso inizieremo con le nostre prime attività, collaborando con l’Amministrazione. L’obiettivo è quello di promuovere la qualità della vita nel quartiere e tenere alta l’attenzione su eventuali criticità da segnalare al Comune”.

“Vedere cittadini volenterosi che si riuniscono per amore della città – sottolinea l’Assessore Vaccarini – è sempre una gran bella notizia. Sapere che c’è una comunità viva, responsabile, attenta al territorio ci rende felici. Sono sicuro che troveremo nel comitato “Quartiere Centro” una importante collaborazione per raccogliere le esigenze e per sviluppare le iniziative che possano garantire una ottimale vivibilità della zona. Al giovane presidente Federico Cerri ed a tutti gli associati auguro un buon lavoro per il bene della nostra Cattolica”.