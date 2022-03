Cronaca

Rimini

| 08:34 - 14 Marzo 2022

La Polizia Locale ha denunciato un uomo senza fissa dimora per maltrattamenti su animali. Gli agenti sono intervenuti venerdì scorso, in seguito alla richiesta di alcuni passanti. Immediatamente giunti sul posto hanno bloccato il soggetto davanti a un noto negozio di abbigliamento in corso d'Augusto, mentre maltrattava il suo cagnolino. Dopo le verifiche previste, il cane è stato posto sotto sequestro e affidato alle cure del caso. Ora si trova al canile 'Stefano Cerni' di Rimini.