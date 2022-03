Calcio RSM, Tre Penne raggiunto nel recupero dal Pennarossa

Sport

Repubblica San Marino

| 19:13 - 13 Marzo 2022

Bomber Badalassi ha segnato ancora (foto FSGC).

Il Tre Penne non torna alla vittoria e in classifica vede assottigliarsi il proprio margine sulle inseguitrici, capeggiata da quella Fiorita che ieri, a differenza della banda di Ceci, la sua gara l’ha vinta. Il Pennarossa acciuffa nel finale un buon punto se si tiene conto del valore dell’avversario e delle tante assenze, fra squalifiche e infortuni, che interessavano oggi la compagine di Chiesanuova. Gara che si anima alle due estremità: arriva dopo appena 3’ il vantaggio firmato Badalassi, che sale a 20 gol e allunga su Ben Kacem; la squadra dello squalificato Andy Selva si aggrappa ai minuti di recupero per ritornare sulla linea di galleggiamento: il gol che vale il 10° risultato utile consecutivo dei Biancorossi lo firma Tiboni.

Di misura le vittorie di Tre Fiori e Domagnano. I Gialloblù si fanno bastare l’acuto di Lentini poco oltre la metà del primo tempo per avere ragione del Faetano e consolidare la terza posizione nel girone. I Lupi devono invece attendere invece fino al minuto 82’ per trovare il guizzo che permette loro di ritrovare il successo smarrito due gare prima, e per allontanarsi di un paio di passi rispetto alla linea di confine fra ammesse ed escluse dal Turno Preliminare. È Nicolò Bacchiocchi a piegare le resistenze del Cosmos, di nuovo k.o. dopo due pareggi di fila.

I tabellini



DOMAGNANO

Ermeti, Mazzavillani (dal 78’ Averhoff), S. Nanni, Bacchiocchi, Olivieri, Grieco, Gaiani, Morena (dall’87’ Ricchi), Angelini, Fancellu, Gabellini (dal 67’ Brighi)

A disposizione: Colonna, Francioni

Allenatore: Massimo Mancini

COSMOS

Gregori, Zafferani, Cavalli, Comanducci (dal 71’ Cervellini), Sartini, M. Nanni, Valentini, Venerucci (dal 61’ Braghiroli), Gjorretaj, Stella, Della Valle (dal 61’ Ura)

A disposizione: Batori, Celli, Neri, Pari

Allenatore: Massimo Gori

Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Alfonso Giannotti, Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: M. Nanni, Venerucci, Grieco

Marcatori: 82’ Bacchiocchi



FAETANO

Marino, Tomassoni, Fatica, Soumah (dal 75’ Kalemi), Pini (dall’82’ Barretta), Fall (dall’85’ Igbin), Palazzi, Giardi, Russo (dal 46’ A. Della Valle), Tamburini, Magno

A disposizione: Rossi, Dominella, Federico

Allenatore: Danilo Girolomoni

TRE FIORI

A. Simoncini, D’Addario, Dolcini, Pracucci, Cuzzilla, Censoni, Gjurchinoski (dal 70’ Ciccione), Ramundo (dall’81’ N. Della Valle), De Falco, Grani, Lentini

A disposizione:

Allenatore: Gian Luca Borgagni

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Ernesto Cristiano, Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Dolcini, Fatica, Ciccione

Marcatori: 26’ Lentini



PENNAROSSA

A. Semprini, Mantovani (dal 75’ Mantovani), Martin, Raffelli, Cola, Baldani, Michelotti, Isaraj, Zago, Sebastiani (dal 55’ Tiboni), Dema (dal 55’ Stefanelli)

A disposizione: Landi, Maioli, Conti

Allenatore: Paolo Tarini (sostituisce Andy Selva)

TRE PENNE

Migani, Vandi, Cauterucci (dal 61’ Cesarini), Battistini, Lombardi, Genestreti, M. Semprini (dal 61’ Cibelli), Gai, Chiurato (dal 61’ Pieri), Ceccaroli, Badalassi

A disposizione: Zambetti, Casadei, Zafferani, Zonzini

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Laurentiu Ilie, Mattia Sapigni

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: A. Semprini, Zago, Chiurato

Marcatori: 3’ Badalassi, 90+2’ Tiboni