Riccione, al Pub Time è tempo di Jazz: ‘Time’S Jazz’, la rassegna tutta ‘da imitare’

Attualità

Riccione

| 07:00 - 14 Marzo 2022

La rassegna 'Time'S Jazz' al Pub Time di Riccione.

Di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso



Un format vincente, capace di riunire ogni giovedì appassionati e non: è bastato il passaparola e i social, e il format “Time’S Jazz” è letteralmente decollato al Pub Time di viale Boccaccio. Da un’idea di Antonio Matteini, titolare e vero appassionato di musica, assieme all’amico Saverio “Nafta” Gallucci, musicista conosciutissimo in Romagna, per anni alla guida del “Giocamusica”, ha preso il via in autunno.



Tra “jam session” e musicisti fuori zona, qui il jazz torna in auge

«Già l’avevamo studiata da tempo – spiega Matteini - siamo riusciti mettere in piedi la rassegna grazie al maestro Gallucci, da novembre continua ogni giovedì. Abbiamo iniziato ad ospitare gruppi della zona, poi ci siamo “allargati” con band provenienti da Bologna, Cesena e Forlì, entroterra marchigiano, Jesi. Siamo rimasti molto stupiti perché molti ci contattavano e ci contattano personalmente per poter venire a suonare e l’atmosfera che si crea è sempre molto particolare, affascinante».



Il passaparola sembra la chiave vincente, ha permesso al format di crescere notevolmente e di ospitare anche musicisti dall’estero che, fondendo il proprio talento con le band, riescono a creare delle vere e proprie “Jam Session” improvvisando ritmi e temi riproponendo l’atmosfera dei club newyorkesi.



«Il Jazz è un genere diventato “di nicchia” – spiega Antonio - gli stessi musicisti suonano per passione, non per guadagnarci, hanno voglia di riscoprire quella dimensione di un tempo e qui noi cerchiamo di creare quell’ambiente; accomunati dalla grande passione per la musica, ci ritroviamo a condividere serate improvvisate e spontanee. Siamo soddisfatti del successo riscosso, che speravamo, ma non ci aspettavamo».



Un format a cui ci si ispira

E’ un prodotto studiato alla perfezione in tutti i suoi elementi che, forse anche per caso, combaciano e contribuiscono al successo del prodotto. Altri locali hanno infatti cominciato a organizzare serate su questo genere. Il Pub Time è stato quindi fonte di ispirazione per altre realtà che hanno raccolto l’intuizione della rassegna e hanno inserito la musica jazz nelle loro programmazioni.



«Noi siamo contenti che la nostra intuizione contribuisca a riproporre questa musica nei locali – spiega Matteini - lo abbiamo fatto con molta umiltà, tutto da soli, rimboccandoci le maniche, creando dal nulla il form, ci stiamo investendo e ci crediamo molto perché ci sta dando molte soddisfazioni». E Antonio ci lascia con una sorpresa a cui sta lavorando già con tutto lo staff: «Anticipo che per l’estate la rassegna terrà intatta la sua anima, ma verrà riadattata con sonorità e ambientazioni tipiche dell’estate della nostra bella riviera romagnola». Time’S Jazz continua quindi anche quest’estate.