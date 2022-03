Calcio D, il Cattolica supera lo Spinea 3-2 con qualche patema

Sport

Cattolica

| 16:57 - 13 Marzo 2022

Padulano in azione.

Importante vittoria del Cattolica allo stadio Calbi nello scontro diretto contro lo Spinea per 3-2. Ora la squadra di Bardi ha superato l'Ambrosiana ed è al quartultimo posto in classifica: se il campionato finisse ora sarebbe ai playout in quanto il distacco dalla sestultima – il Delta Porto Tolle – è di sette punti mentre per la salvezza diretta deve rimontare otto punti (Montebelluna a quota 28).

Tutto liscio per il Cattolica fino alla mezzora sul 3-0. Nel primo tempo al 30' angolo dalla destra di De Angelis, testa di D'Angelo sul palo alla destra del portiere che smanaccia quando la palla a giudizio dell'arbitro ha superato la linea bianca. Proteste dello Spinea, ma l'arbtro convalida tra l'esultanza dei giallorossi schierati in maglia bianca. Il raddoppio al 41' con De Angelis che ricevuta palla al limite dell'area sul vertice destro, entra in area, scarta due avversari e trova un diagonale che si infila alla destra del portiere. Al 45' Spinea vicina al gol con una ripartenza sul centrocampo su palla persa dai giallorossi: l'attaccante ospite vede Scotti fuori dai pali e prova un pallonetto che il portiere respinge in angolo con un tuffo all'indietro.

In avvio di ripresa Padulano calcia fuori clamorosamente fuori nei pressi del palo su cross dalla destra. Al 7' fallo da rigore su Ferrazzo. Tiro debole e centrale di Dell'Andrea parato da Scotti. Il Cattolica ha invocato il rigore per atterramento di Rabbeni, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Al 25' Pipoli ribatte in rete il rimpallo in area su tiro di Padulano.

Nel giro di due minuti alla mezzora lo Spinea segna de reti con Menato di testa su cross dalla sinistra e poim con Barbon che rimpalla in rete un rinvio in (ritardo) di Scotti su alleggerimento indietro di De Angelis: 3-2

Nel recupero cross di Ferrazzo, testa di Menato a centro area abbondantemente a lato. Nel finale mischia paurosa in area giallorossa da corner, ma l'arbitro fischia una punizione a favire del Cattolica, ultimo atto della partita.

Il tabellino

Cattolica – Spinea 3-2

CATTOLICA: Scotti; Nanni, D'Angelo, Palazzi; Morri, Sami, De Angelis, Pipoli; Padulano (39' st. Leonetti), Rabbeni (29' st. Sakai), Montesi (21' st. Mengucci). A disp. Rizzitano, Fabretti, Cocchi, Aprea, Sbarzella, Abubakar. All. Bardi

SPINEA: Noe, Dei Poli (Vecchiato), Bonini (Chin), Berto, Zanon, Del Compare, Haidara (Numi), Brugnolo (Carniato), Menato, Dell'Andrea (Barbon), Ferrazzo. A disp. Dan, Rocco, Riccato, Pasha. All. D'Este.

Arbitro: Frosi di Treviglio (Betta di Treviglio e De Tommaso di Voghera).

Reti: 30' pt. D'Angelo, 41' De Angelis, 25' st. Pipoli, 29' st.Barbon, 30' Barbon.

Note. Ammoniti: Palazzi, Haidara, Noe, Bonini. Nanni. Espulso 15' st. Palazzi per doppia ammonizione. Angoli: 10-3. Recupero: 1' pt., 4' st.