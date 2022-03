Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, k.o. casalingo con il Del Duca (0-2)

Sport

Coriano

| 16:49 - 13 Marzo 2022



Tropical Coriano - Del Duca 0-2



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi (27' st Santarini), Perazzini, Stanco (43' st Caldari), Deluigi (43' st Matteoni), Anastasi, Vagnarelli (39' st Tonini), Fabbri, Canini, Tomassini, Cremonini (20' st Greppi).

In panchina: Bascucci, Costantini, Palazzi, Mularoni.

All. Bucci.

DEL DUCA: Sarini, Okonwko (23' st Bertozzi), Borgini, Gordini, Stefano, Colombo, Cassani (45' st Pitaro), Buda (1' st Mantovani), Protino (45' st Tombetti), El Bouhali, Battiloro (47' st Donati).

In panchina: Vernacchio, Ilboudo.

All. Cassani.



ARBITRO: Casali di Crema.

RETI: 5' pt Battiloro, 43' st Borgini.

AMMONITI: Perazzini, Cremonini, Galassi, Stanco, Fabbri; Borgini, Okonkwo, Cassani, Sarini.

NOTE: recupero 2' pt, 7' st.



CORIANO Il Del Duca espugna il Grandi con un gol per tempo. Al 5' Cassani affonda sulla sinistra e serve Battiloro, che ha tutto il tempo di controllare e battere Pollini. Al 19' Tomassini di destro cerca il palo lontano, grande intervento di Sarini che mette in calcio d'angolo. Al 73' Canini incrocia il destro dal limite, ma il portiere è bravo a bloccare a terra. Il Coriano spreca due buone opportunità con Fabbri all'83' e ancora con Canini all'87' e viene punito da un contropiede di Borgini, che a due minuti dal termine del termpo regolamentare chiude la pratica.