Rimini Calcio, le assenze non ti frenano: Correggese battuta 2-0

Sport

Rimini

| 16:26 - 13 Marzo 2022

Il gol di Callegaro (foto Venturini).



La pur strenua resistenza del Ravenna - 10 vittorie consecutive - doveva prima o poi interrompersi. Così è stato. Oggi (domenica 13 marzo) è arrivata la possibile svolta del campionato: il Rimini, sempre costante nelle sue prestazioni, supera l'ostica Correggese nonostante una lunga lista di assenti, mentre il Ravenna è stato fermato in casa sul 2-2 dall'Aglianese. Prima della sosta del campionato per il Trofeo di Viareggio, al quale parteciperà la rappresentativa giovanile di Serie D, i biancorossi trovano l'accelerazione in vetta, portandosi a +5 sulla squadra rivale.



A Correggio è stata partita combattuta, ma con il costante predominio del Rimini, che nel primo tempo ha conquistato diversi calcio d'angolo, sfiorando il bersaglio con un tiro di Tanasa dal limite dell'area e con una girata al volo di Germinale, ben servito da Deratti (foto 2 gallery). Nella ripresa copione invariato, con i Gaburro's boys a fare la partita e la Correggese a difendersi e ripartire. Al 61' si sblocca il risultato: è il neo entrato Callegaro a infilare Mora con tocco di destro al volo su cross di Piscitella (foto copertina). Al 79' Ferrara, uno dei migliori in campo, chiude l'incontro con un sinistro che infila sotto l'incrocio dei pali, al termine di un'azione concitata con doppio tentativo di Tonelli, rimpallato dalla dfesa, e Haveri, fermato dal portiere Mora. Nel finale passerella per il rientrante Arlotti, mentre Marietta chiude l'incontro senza interventi di rilievo.



Correggese - Rimini 0-2



CORREGGESE (4-3-3): Mora - Olivera (83' Davighi), Gozzi, Roma (70' Damiano), Cavallari - Ba, Manuzzi (80' Riccò), Galli (52' Bassoli) - Calì, Forte (89' Galletti), Simoncelli.

In panchina: Lugli, De Santis, Tosi, Vallocchia.

All. Graziani.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti (83' Lo Duca) Pietrangeli, Panelli, Haveri - Pari (13' st Callegaro), Tanasa, Tonelli - Ferrara (89' Arlotti), Germinale, Piscitella (77' Pecci).

In panchina: Piretro, Carboni, Cuccato, Kamara, Cherubini.

All. Gaburro.



ARBITRO: Rispoli di Locri.

RETI: 61' Callegaro, 79' Ferrara.

AMMONITI: Pari, Manuzzi.