Volley C maschile, Riccione cade a Forlimpopoli 3-2

Sport

Riccione

| 13:01 - 13 Marzo 2022



Nell'anticipo della diciottesima giornata di campionato la Prime Cleaning Riccione è scesa in campo venerdì sera a Forlimpopoli con la Rainbow Volley Fc. Riccione si porta subito avanti nel contro dei set, poi subisce la rimonta dei padroni di casa (2-1), per poi ritornare di nuovo in partita conquistando il quarto set e cedere infine al tie-break (15-6).

Partita altalenante e ricca di emozioni quella giocata venerdì sera tra i locali della Rainbow e i ragazzi di coach Procucci. Un match sentito da entrambe le formazioni e con in palio punti importanti per la classifica e il prosieguo del campionato delle due squadre. Alla fine l'ha spuntata la Rainbow 3-2 che con i due punti conquistati accorcia le distanze proprio su De Rosa e compagni, che nonostante la sconfitta, con il punto conquistato, mantengono il quarto posto in classifica a quota 21 punti e in zona play-off.

Ora si guarda al prossimo appuntamento per i ragazzi biancoblu, il derby con la Dinamo Bellaria in programma sabato 19 Marzo ore 21.00 al palasport di Bellaria I.M..

A fine partita coach Procucci:"Da entrambi i lati del campo c'era tanta tensione per i punti in palio di questa partita. L'inizio del match è stato caratterizzato da una nostra poca precisione in ricezione, subendo il servizio della Rainbow. Sul (22-15) per i padroni di casa, siamo stati autori di una incredibile rimonta che ci ha permesso di agganciare Forlimpopoli sul 24pari e avere la meglio (26-28) ai vantaggi - commenta il coach - Nel secondo e terzo parziale abbiamo subito tanto la loro aggressività al centro complice anche di una loro buonissima ricezione. Quarto set che ci vede tornare protagonisti con un'ottima partenza che ci ha permesso di incamerare subito (4/5) punti di vantaggio sui locali. Con più fiducia, abbiamo cominciato a spingere al servizio in modo tale da non permettere loro di continuare il buon lavoro con i centrali e ci ha permesso così di portare a casa il quarto parziale. Nel tie-break siamo partiti troppo contratti, ancora una volta abbiamo subito in ricezione e la Rainbow ha preso subito il largo chiudendo set e partita 15-6".

Rainbow Forlimpopoli - Prime Cleaning Riccione Volley 3-2 (26-28/25-16/25-19/16-25/15-16)