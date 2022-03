Covid Rimini: contagi ancora sopra quota 200, + 1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 15:22 - 13 Marzo 2022

Bollettino Covid 13 marzo 2022.



Sono 207 le nuove positività al Sars-CoV-2 in provincia di Rimini. La media settimanale dei contagi è così cresciuta da 149 a 186 casi giornalieri (1301 casi totali dal 7 al 13 marzo).



Sul fronte ricoveri, salgono a 6 i pazienti in terapia intensiva (+1), mentre non si registrano decessi. In regione sono 3, età media 88 anni, più due decessi di residenti fuori regione. I nuovi casi in regione sono 2.725 su 13.722 tamponi, tasso di positività al 19,8%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 57 (-1), a fronte di due dimissioni e un nuovo ricovero, nei reparti Covid si registra un piccolo incremento (+8, totale 1049).