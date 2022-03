Basket C Silver, Angels rimaneggiati ma vincenti su Argenta: 87-67

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:19 - 13 Marzo 2022

Nonostante le assenze di Piazza, Mazzotti e Nuvoli gli Angels si impongono al PalaSGR su Argenta per 87-67. In avvio coach Bernardi si affida a Simone Bonfè classe 2005 che da subito da ritmo alla squadra in attacco portando i Dulca Angels avanti 18-16 al 10’. Nel secondo periodo le bombe di Yuri Ramilli e i canestri di Niccolò Buzzone tengono a distanza Argenta 41-32.

Nella ripresa ancora Ramilli, Chiari, Mulazzani e Daniel James ben servito da Nervegna chiudono definitivamente la partita sul 69-49. Nell’ultimo quarto si attende là sirena finale che consegna la undicesima vittoria ai gialloblù.

Prossimo impegno importante sabato 19/03 a Guelfo, in palio due punti importanti in vista della seconda fase.

ANGELS:Ramilli 23, Chiari 15, Nervegna 7, Mulazzani 16, Buzzone 13, Mancini 1, Bonfè 3, James 9. All Bernardi