Basket C Silver, Titans sconfitti a Tolentino (70-61)

Sport

Repubblica San Marino

| 02:43 - 13 Marzo 2022

Gamberini in azione.

Partita difficile fin da subito, quella giocata dai Titans a Tolentino. Le due squadre combattono su ogni possesso e sono le difese a mostrare i muscoli prevalendo sugli attacchi. La squadra di casa fa gara di testa grazie soprattutto ai piazzati di Valentini, mentre i Titans pagano cara qualche palla persa. Il punteggio però è tutto sommato sempre in equilibrio, con Tolentino a infilare un paio di triple importanti e coi nostri a un’incollatura al 10’ (15-13).

La tendenza alla battaglia rimane anche nel secondo periodo, ma Tolentino riesce pure in un tentativo di mini-fuga sul +7. Altavilla e Macina recuperano prontamente e la squadra cerca di attaccare nella maniera migliore la zona locale. L’equilibrio torna a essere il vero fattore della partita. La Pallacanestro Titano mette anche il naso avanti sul 30-31, col solito Valentini però a centrare la retina per il 32-31 poco prima dell’intervallo.

Il terzo quarto è quello più complicato per i biancazzurri, che non riescono a essere difensivamente efficaci come in precedenza sulle iniziative dei padroni di casa. Tolentino col passare dei minuti riesce a costruirsi una buona dote di vantaggio, mentre i Titans faticano più del solito in attacco e non riescono a entrare in striscia positiva. Un terzo quarto negativo che condiziona pesantemente la partita.

La squadra marchigiana, sul 52-41 al 30’, tocca anche il +15 prima dell’ultimo tentativo di rimonta ospite. I Titans tornano sul -7, poi per qualche attimo anche sul -4 prima di essere ricacciati indietro a più di due possessi di distanza. Il finale è dei padroni di casa, che conquistano meritatamente il referto rosa. Per la Pallacanestro Titano una brutta battuta d’arresto.

Il calendario ora, come ultima partita dell’andata di questa seconda fase, propone la trasferta a Gualdo di domenica 20.

BASKET TOLENTINO – PALL. TITANO 70-61

TOLENTINO: Rossi 13, Naspi 20, Mazzoleni 7, Cimini 8, Valentini 16, Santinelli 4, Tomassini 2, Ancillai, Tiranti, Krastanov. All.: Palmioli.

TITANO: Gamberini 14, Altavilla 14, Macina 6, Dini 4, Raschi 10, Fornaciari 9, Fusco 2, Saponi 2, Giovagnoli, Grandi. All.: Porcarelli.

Parziali: 15-13, 32-32, 52-41