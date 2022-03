Calcio RSM, la Folgore ritrova il successo e aggancia la Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 21:01 - 12 Marzo 2022



Maturano coppie di risultati identici nel sabato della 26° di campionato. Folgore e La Fiorita superano Murata e San Giovanni col punteggio di 3-0, mentre Fiorentino-Virtus e Cailungo-Libertas terminano entrambe 1-1. Il netto successo dei campioni in carica contro il Murata, ancora una volta estremamente rattoppato, matura interamente nella ripresa: dopo un primo tempo piuttosto piatto, la Folgore alza i giri del motore e sblocca l’incontro al 73’ con Docente, che supera Benedettini dopo un pregevole scambio con Fedeli. Quest’ultimo sveste i panni di assist-man per quelli di bomber 5’ più tardi: lo stacco del 10 sul traversone preciso di Pasini vale il più classico dei gol dell’ex. Con i tre punti in ghiaccio, e a tempo pressochè scaduto, la Folgore usufruisce anche di un calcio di rigore: batte Dormi, che si fa respingere il tiro ma poi è lesto a ribadire in rete. L’episodio agita gli uomini in bianconero e a farne le spese è il capitano Valentini, espulso per proteste. C’è un’espulsione anche in San Giovanni-La Fiorita: Berardi vede rosso al minuto 78’, quando ormai i buoi sono tutti scappati dalla stalla. A quel punto della gara, infatti, la squadra di Montegiardino aveva già costruito per intero il proprio successo, aprendo i conti con Guidi al 38’ e raddoppiando con Amati al tramonto della prima frazione. Il gol del definitivo 3-0 arriva al 70’ per opera di Pancotti. Fiorita che accorcia momentaneamente sulla capolista Tre Penne, in attesa che domani quest’ultima scenda in campo contro il Pennarossa.

Il successo della Folgore vale invece l’aggancio alla Libertas, che interrompe la mini-striscia negativa sì, ma senza ritrovare la vittoria. Finisce con un gol per parte in quel di Montecchio: il Cailungo sblocca il derby con Luca Cecchetti nelle prime battute di gara, poi Moretti riporta i granata sulla linea di galleggiamento prima dell’intervallo. La ripresa non riserva ulteriori scossoni, e così il Cailungo compie un altro piccolo passo verso la zona “calda” del Girone Unico, quella che vale l’accesso al Turno Preliminare, delimitata al momento dal San Giovanni e dal Domagnano, quest’ultimo in grado di scavalcare i Rossoneri, domani, in caso di successo sul Cosmos. È 1-1 anche al “Crescentini” tra il Fiorentino e la Virtus. Gli uomini di Malandri, con il lutto al braccio per la scomparsa di un familiare di un dirigente (per lo stesso motivo la gara è stata preceduta da un minuto di silenzio), trovano un buon punto contro la quarta forza del Girone, per di più dovendo giocare senza lo squalificato Ben Kacem. Sono quelli di Acquaviva a sbloccare la gara al 66’ con Apezteguia, cui replica Castellazzi nel giro di 10’.

I tabellini

SAN GIOVANNI

De Angelis, Tasini, Angelini (dal 58’ Satalino), Senja, De Biagi, Grillo (dall’84’ Strlogo), Matteoni, Berardi, Perotto, Mema (dal 66’ Montebelli), Ugolini

A disposizione: Montagna, Grechi

Allenatore: Marco Tognacci

LA FIORITA

Venturini, Zafferani, Serra Sanchez, Di Maio, Grandoni, Errico (dal 58’ Bonifazi), Amati, Pancotti, Rinaldi (dal 750 Hoxha), Zulli, Guidi (dal 66’ Gregori)

A disposizione: Vivan, Miori, Loiodice, Lunadei

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Grillo, Angelini, Zafferani

Espulsi: Berardi (rosso diretto)

Marcatori: 38’ Guidi, 44’ Amati, 70’ Pancotti



FOLGORE

Mignani, Hirsch, Rosini, Nucci (dall’84’ Sabbadini), Spighi, Aluigi (dal 53’ Giardi), Golinucci (dall’80’ Francioni), Pasini, Dormi, Docente, Fedeli

A disposizione: Gueye, Sottile, Cerquetti, Garcia

Allenatore: Omar Lepri

MURATA

Benedettini, Ricci (dal 77’ Bruma), Fall, Vitaioli, Toccaceli, Cangini, Valentini, Bertozzi, Genghini, Bernardi, Babboni (dal 63’ Gori)

A disposizione: Lelli, Terenzi, Castelgrande

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Ernesto Cristiano, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Ricci, Rosini, Francioni, Valentini

Espulsi: Valentini (rosso diretto)

Marcatori: 73’ Docente, 77’ Fedeli, 90+3’ Dormi

Note: al 90+3’ Benedettini para un calcio di rigore a Dormi



FIORENTINO

Bianchi, Bottoni (dal 90+2’ Paglialonga), Baizan, Filippi, Arrigoni, Molinari (dal 79’ Becchimanzi), Calzolari (dal 72’ Perlaza), Colagiovanni, Castellazzi, Abouzziane, Mastrota (dal 72’ D’Addario)

A disposizione: Terenzi, Zouhri

Allenatore: Enrico Malandri

VIRTUS

Passaniti, M. Battistini, Nodari (dal 66’ Castiglioni), Giacomoni, Gori, Raiola, Golinucci, Ciacci, Raschi (dal 70’ Tadzhybayev), Apezteguia (dall’83’ Alvarez), Angeli

A disposizione: Guerra, Magri, Focaccia

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Francesco Mineo, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Andrea Mei

Ammoniti: Castellazzi, Ciacci

Marcatori: 66’ Apezteguia, 76’ Castellazzi



CAILUNGO

La Monaca, Ricci, Iuzzolino, Grieco, Quaranta, Liverani (dall’89’ Conti), Santucci, M. Cecchetti (dal 63’ Marinaro), Benedetti (dall’85’ Censoni), L. Cecchetti (dal 63’ Morri), Muccioli

A disposizione: Francioni, F. Vagnini, Diallo

Allenatore: Cristian Protti

LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Fraternali, Barretta, Nigretti, Berretti, L. Gasperoni, Dolente (dal 63’ Cuomo), Ndao (dal 73’ Morelli), Aruci, Olcese

A disposizione: Gentilini, Ruiz, A. Gasperoni, Patregnani, Pesaresi

Allenatore: Enrico Nicolini (sostituisce Gabriele Cardini)

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Laura Cordani, Francesco Lunardon

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Berretti, Liverani, L. Gasperoni, Ndao, M. Cecchetti, Grieco

Marcatori: 8’ L. Cecchetti, 36’ Moretti