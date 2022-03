Calcio Promozione: Gabicce Gradara corsaro: battuto il Villa San Martino (0-2)

Sport

Gabicce Mare

| 19:18 - 12 Marzo 2022

Andrea Passeri al centro festeggia dopo un gol.

Seconda vittoria di fila in trasferta per il Gabicce Gradara che passa sul campo del Villa San Martino con autorità per 0-2 superando l’avversario in classifica e avvicinandosi così alla zona playoff che ora dista solo due lunghezze. Terza sconfitta consecutiva per i padroni di casa, invece quinto risultato utile di fila (tre vittorie e due pareggi) per la squadra di Papini in vantaggio alla mezzora del primo tempo con Passeri di testa su azione di calcio d’angolo battuto da Costa e al raddoppio al 40’ della ripresa con Vegliò bravo a sorprendere il portiere di casa con una conclusione abbondantemente fuori dall’area di rigore.

Un successo meritato per gli ospiti. Nella prima frazione la squadra di Papini, quadrata e concentrata, è parsa più viva e intraprendente. Al 12’ un forte tiro di Serafini è deviato con bravura da Melchiorri sopra la traversa. Al 17’ Maggioli colpisce di testa in area ma la sua conclusione non è precisa e anche Vegliò ha una palla buona. Alla mezzora il vantaggio di Passeri.

Nel secondo tempo il Villa San Martino ha cercato una reazione rendendosi pericoloso solo su una palla sporca sventata abilmente da Sabattini di testa nell’area piccola, per il resto il Gabicce Gradara è stato attento cercando in ripartenza il raddoppio che è arrivato al 40’.

Soddisfatto il tecnico Mirco Papini: “Vittoria meritata, abbiamo segnato nelle due azioni più difficili e creato altre occasioni che non abbiamo sfruttato correndo un solo vero rischio su cui Sabattini, entrato da poco, è stato moto bravo. Era una trasferta temibile, la squadra ha risposto bene e devo fare un plauso a tutti i miei giocatori per il modo in cui hanno interpretato la partita“.

Il presidente Gianluca Marsili aggiunge: “Sono contento perché la squadra sta dando continuità, abbiamo fatto dei passi avanti e adesso ci aspettano tre partite importanti contro Valfoglia in casa, Montecchio fuori e Barbara in casa. Oggi contava il risultato e l’abbiamo ottenuto su un campo insidioso, con una prestazione convincente sul piano tecnico e agonistico: tutti hanno lottato e giocato con piglio mostrando l’atteggiamento giusto”.

Prossimo turno allo stadio Magi domenica contro il Valfoglia.

Il tabellino

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Righi, Bonci, Virgili, Riceputi, Postacchini, Di Carlo, Angelini (44’ st. Cangiotti), Ungureanu, Paoli, Tartaglia (33’ st. Balleroni). A disp. Cocco, Pulzoni, Montanari, Berti, Bezziccheri, Olari. All. Commitante.

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Difino, Costa, Grandicelli, Maggioli, Passeri (19’ st. Sabattini), Di Addario, Innocentini (36’ st. Vaierani), Prandelli (43’ st. Ciaroni), Serafini (41’ st. Montebelli), Vegliò. A disp. Fabbri, Magi L., Magi A., Ulloa, Granci. All. Papini.

Arbitro: Animento di Macerata (De Marino e Bruno)

Reti: 30’ pt. Passeri, 40’ st. Vegliò.