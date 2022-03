Pennabilli, torna Artisti in Piazza: ecco le nuove date

Eventi

Pennabilli

| 18:23 - 12 Marzo 2022

Edizione 2019 di Artisti in Piazza.

L'estate in Alta Valmarecchia inizierà con il gradito ritorno di una manifestazione di respiro internazionale: il festival "Artisti in piazza", che si terrà dal 1 al 5 giugno 2022. Le date sono state ufficializzate oggi (sabato 12 marzo) dagli organizzatori. Altri dettagli, in particolare sul format, non sono stati resi noti. Ma il ritorno alla formula dei cinque giorni fa pensare al ritorno alla vecchia manifestazione (seppur con l'inevitabile applicazione di protocolli anti Covid), mentre negli ultimi due anni di pandemia era stato organizzato un programma di eventi "spalmato" su tutto il trimestre estivo.