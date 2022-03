FOTO Rimini, uomini in corteo per dire no alla violenza sulle donne

Attualità

Rimini

| 18:14 - 12 Marzo 2022

Foto Giorgio Salvatori.



Si è tenuta questo pomeriggio (sabato 12 marzo) a Rimini la 'Camminata degli uomini' organizzata dalle associazioni Cambia-Menti e DireUomo. Ogni anno nel riminese sono circa 20 i maltrattanti in terapia in provincia di Rimini: l'iniziativa di oggi è un segnale di un'attenzione crescente dell'uomo verso un problema, la violenza di genere, che lo riguarda in prima persona.



Il corteo, partito dall'Arco d'Augusto, ha vissuto il momento conclusivo in piazza Cavour, con un flash mob a cura di Claudio Gasparotto e gli interventi dei referenti di alcune delle Istituzioni presenti: a prendere la parola, tra gli altri, il vicesindaco Chiara Bellini per il Comune di Rimini, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, Barbara Di Natale, consigliere delegata alle Pari opportunità della Provincia di Rimini, l'assessore Filippo Sacchetti per il Comune di Santarcangelo di Romagna.