Novafeltria per l'Ucraina, anche dal comune riminese inviati beni di prima necessità

| 16:19 - 12 Marzo 2022

Uno dei tre Ducato con il materiale raccolto per l'Ucraina.



Anche Novafeltria ha parecipato a una raccolta di materiale sanitario e di beni di prima necessità per la popolazione dell'Ucraina: oggi (sabato 12 marzo) il convoglio formato da cinque furgoni stipati di scatoloni è partito da Cesena, diretto per la consegna in Polonia, a Czestochowa. A raccontarci l'iniziativa, che in primis ha visto coinvolti dei privati, è l'architetto di Novafeltria Roberto Rossi: "Sono stato contattato da un collega di Cesena che ha deciso di organizzare quest'iniziativa, assieme a un suo amico che è stato Militare in Kossovo. É stato un intervento di sostegno coordinato, abbiamo raccolto materiale su specifica richiesta". A Novafeltria anche l'Aovam (associazione oncologica e del volontariato Valmarecchia) ha voluto contribuire in prima persona alla raccolta. Il materiale sanitario in parte è stato consegnato dalla direzione dell'ospedale Infermi, in parte raccolto dalle farmacie dell'Alta Valmarecchia. I tempi erano stretti, ma anche Novafeltria ha voluto fare la sua parte per partecipare "alla spedizione".