Morciano: la rinascita della Fiera di San Gregorio dopo la pandemia, le foto di Ballante

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:58 - 12 Marzo 2022

Foto Ballante.



A Morciano di Romagna sono i giorni della Fiera di San Gregorio. Il tradizionale e storico evento che richiama l’attenzione di agricoltori e allevatori ha preso il via il 5 marzo, alla presenza del presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini. In questo weekend sono state allestite la mostra inteprovinciale bovini, la mostra degli ovini e la mostra mercato del cavallo. Questa sera (sabato 12 marzo) alle 21.15 all'Auditorium della Fiera lo spettacolo di Roberto Mercadini "Dante. Più nobile è il volgare", mentre domani (domenica 13 marzo), alla stessa ora, saliranno sul palco gli Extraliscio con "Punk da balera". Nel quartiere fieristico di via XXV luglio proseguono l'esposizione dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, la mostra mercato dei prodotti Doc e Igp delle terre del Monastero di San Gregorio in Conca.



Foto Ballante