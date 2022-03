Biscotti 'Pi Greco', ma non solo: alberghiero Malatesta celebra la Festa della Matematica

Attualità

Rimini

| 15:27 - 12 Marzo 2022

Alcune delle creazioni degli studenti.



Il Pi-day è la Festa Internazionale della Matematica ed è una giornata da celebrare nelle istituzioni scolastiche come promozione delle materie scientifiche, approfondimento delle stesse in chiave creativa e divertente e come occasione per “incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica”. Quest’anno anche l’alberghiero Malatesta parteciperà all'iniziativa, il prossimo 14 marzo, data che, secondo la consuetudine di gran parte del mondo anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno (3.14.2022), ricorda proprio il valore approssimato del Pi Greco: 3,14.



Il Dipartimento di matematica, in collaborazione con quello di lettere, di cucina ed altro personale scolastico, ha organizzato per questa occasione i seguenti eventi con tema 𝝅.



I docenti di lettere nelle classi faranno comporre ”𝝅 in versi” , una bella frase in cui le parole devono avere lunghezze pari alle prime venti cifre decimali del nostro festeggiato. I singoli docenti sceglieranno il miglior testo di ogni classe e la giuria di Dipartimento valuterà la miglior frase del biennio e del triennio.



Una raccolta di foto sarà caricata su Instagram con hashtag #pidaymalatesta con soggetto principale il pi greco e tutto ciò che lo riguarda, per partecipare al concorso fotografico “FotografiAmoPi”. Una giuria di esperti valuterà la miglior foto in assoluto.



Alcune classi del biennio faranno un esperimento in cucina per calcolare, attraverso la pesatura dei biscotti, il valore del nostro numero illimitato.



Infine dalle 9 del 14 marzo è in programma una gara di matematica “𝝅 e oltre” . L’evento terminerà con le premiazione del concorso “𝝅 in versi” e “FotografiAmoPi”.