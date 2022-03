Turismo

Rimini

| 15:25 - 12 Marzo 2022

Il Ponte Tiberio di notte.

In vacanza a Rimini con la famiglia o con un gruppo di amici? Ecco qualche consiglio su cosa fare e cosa vedere per poter dire di aver conosciuto davvero la città in tutte le sue anime ed essere andati, soprattutto, oltre lo stereotipo di Rimini meta prediletta delle ferie all’italiana.



Naturalmente è il mare che conduce i più in Riviera e il vantaggio che ha Rimini rispetto ad altre località marittime è la praticità: si può andare a mare a Rimini a piedi e facendo pochi passi, soprattutto se si è prenotato il soggiorno in strutture come quelle di Vistamarehotel; le spiagge sono ampie e sabbiose e nei numerosi lidi non è difficile trovare lettini e ombrelloni anche nelle settimane di punta; senza contare che le numerose strutture presenti nella zona marina della città (ristoranti, pub, caffetterie, eccetera) offrono tutti i servizi di cui si potrebbe aver bisogno. La prima cosa da fare a Rimini, insomma, è godersi il meritato riposo in spiaggia, fino al calar del sole e spostandosi poi in uno dei tanti lidi che organizzano aperitivi al tramonto e dj set per tutta la notte.



Godersi un po’ di vita notturna è, non a caso, il secondo must di una vacanza a Rimini soprattutto per i più giovani in vacanza con gli amici. I locali dove si balla e si organizzano feste non mancano sia vicino alle spiagge e sia spostandosi verso il centro della città, soprattutto se si è alla ricerca di serate più modaiole e raffinate.



Cucina, arte, natura: i volti inaspettati di una vacanza a Rimini



Prima di lanciarsi in pista, meglio ricaricare le batterie assaggiando la cucina tipica del posto. Ci sono locande e trattorie che hanno in menu e a buon prezzo tutti i piatti della tradizione romagnola; una buona piadina, però, si può mangiare anche in velocità e con formula da asporto in uno dei tanti chioschi frequentati anche da locali – che non mancano mai di consigliare agli avventori la propria personalissima classifica.



Tra le attività che possono rendere unica la propria vacanza a Rimini ci sono, naturalmente, anche sessioni di shopping nei negozi del centro, dove non è difficile trovare anche boutique esclusive e di grandi firm. Spa e centri benessere possono rendere davvero rilassante la propria vacanza a Rimini con percorsi wellness total beauty o trattamenti mirati sulle esigenze specifiche dei singoli clienti.



Uno dei volti più nascosti della città è, però, quello delle attrattive artistico-culturali e naturalistiche. Rimini, come anche molti altri centri della Riviera poco distanti e facilmente raggiungibili per un’escursione fuori porta, è un antico stabilimento romano: passeggiando in città si possono vedere così resti archeologici come quelli del Ponte di Tiberio, dell’Arco di Augusto e della Domus del Chirurgo. Da soli o con una guida si possono scoprire aree naturalistiche appena fuori dai luoghi più frequentati della città, come quella dell’Alberto. Restando in città non mancano, invece, monumenti come il Palazzo Malatestiano e, soprattutto durante la stagione estiva, quando la città richiama un gran numero di visitatori c’è un calendario ricco di mostre, incontri letterari, fiere.