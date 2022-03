Covid Rimini: 223 nuovi casi, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 14:28 - 12 Marzo 2022

Bollettino Covid 12 marzo 2022.



Sono 223 le nuove positività al Sars-CoV-2 in provincia di Rimini. Il dato più alto sul singolo giorno, di questa settimana, certifica la crescita dei contagi nel nostro territorio: nell'ultimo periodo il picco si registrava fisiologicamente tra il mercoledì e il giovedì, giorni in cui si concentrava il maggior numero di tamponi. La media settimanale è così cresciuta da 149 a 182 (1094 casi totali dal 7 al 12 marzo).



Sul fronte ricoveri, rimangono 5 i pazienti in terapia intensiva (-1), mentre non si registrano decessi. In regione sono 5, età media 79 anni. I nuovi casi in regione sono 2730 su 18.509 tamponi, tasso di positività al 14,7%. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 58, nei reparti Covid si registra un piccolo calo (-7, totale 1041).