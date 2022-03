Scoperto maxi deposito di droga in casa, nei guai due giovani cugini incensurati

Cronaca

Rimini

| 14:21 - 12 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Due cugini albanesi di 27 e 29 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini, al termine di un'attività di indagine partita per fare chiarezza su eventuali attività di spaccio poste in essere dal più anziano dei due arrestati, ora in carcere. Dopodomani (lunedì 14 marzo) saranno interrogati dal Gip, in presenza del loro avvocato difensore, Giuliano Renzi. La Squadra Mobile, in un primo appartamento in disponibilità di entrambi gli indagati, ha rinvenuto 55 grammi di cocaina. Mentre nella casa dei genitori del 29enne non è stato trovato nulla, in un secondo appartamento gli agenti hanno scoperto un vero e proprio deposito di stupefacente: oltre 9 kg di marijuana, un kg e un etto circa di cocaina. Oltre alla droga, sequestrati oltre 40.000 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.