Rimini, al Fulgor un concerto jazz tutto al femminile con Indaco Trio

| 13:43 - 12 Marzo 2022

Indaco Trio sul palco.



Un concerto jazz dedicato a tre grandi donne della musica per "L'otto sempre 1922-2022", il calendario di eventi che celebra il centenario della Giornata Internazionale della Donna. Martedì 15 marzo alle 21 al cinema Fulgor di Rimini appuntamento con "D'amore e d'orgoglio", uno spettacolo tutto al femminile firmato Indaco Trio, in collaborazione con Rimini Jazz club.



L'apprezzata vocalist bolognese Silvia Donati, insieme a Camilla Missio al contrabbasso e Francesca Bertazzo Hart alla chitarra, si confronta con tre grandi personalità femminili della musica: Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. Il concerto ripercorre i momenti più significativi della loro carriera con suono scarno ed avvolgente, in cui voce basso e chitarra si fondono e si mettono in luce attraverso arrangiamenti originali che donano alle canzoni una nuova prospettiva.



Un ritratto musicale delle tre grandi artiste, personalità forti e sensibili che hanno segnato la storia del jazz con il loro canto e le loro canzoni d'amore e di orgoglio, di rabbia e sottile ironia. Billie Holiday più legata al mondo del jazz degli anni '40 e ad una vita difficile dovuta al colore della sua pelle; Nina Simone simbolo dello Spiritual e delle lotte per la parità di diritti degli afroamericani; Joni Mitchell che trascende le sue origini di cantante folk canadese per creare una propria originale forma espressiva che comprende jazz e poesia.



Ingresso a pagamento 10 euro, prenotazione obbligatoria allo 0541/709545.