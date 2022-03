Cattolica, torna l'evento dedicato al cioccolato dopo due anni di stop

Eventi

Cattolica

| 13:37 - 12 Marzo 2022

Ciocopapà edizione 2018.



Torna nel prossimo fine settimana a Cattolica l'appuntamento "CiocoPapà" in Piazza Roosevelt. Dopo uno stop forzato di due anni a causa dell'emergenza sanitaria, quella del 2022 è la quarta edizione dell'evento dedicato al cioccolato, al mondo della pasticceria ed a tutto ciò che vi ruota attorno. "Cattolica torna ad ospitare dopo due stagioni questo evento - commenta l'assessore al turismo Alessandro Belluzzi - e questo rappresenta per tutti noi un piccolo segnale di ritorno alla normalità, alla ripresa della socialità. CiocoPapà è una bella iniziativa che punta ad intercettare uno dei più importanti target di riferimento della nostra città, ossia quello della famiglia. Non è un caso che si realizzi proprio in coincidenza della festa del papà. Un momento di festa che unisce grandi e piccini all'insegna del cioccolato. Un ringraziamento per l'organizzazione va alla PromoD e per la disponibilità al Maestro Paolo Staccoli che porta alto il nome di Cattolica all'insegna dell'eccellenza".



Dopo un momento inaugurale, dalle 15.30 del prossimo venerdì 18 marzo si aprirà l'esposizione dei prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria e golose specialità. Esposizione che si ripeterà sino domenica 20 marzo. Previste anche delle attività dedicate alle famiglie ed ai più piccoli. Sabato 19, alle 16.00, prenderà vita un laboratorio gratuito per i bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Davide Marcantognini. Domenica 20 dalle 9.30 spazio al concorso "Un dolce per il papà" con la consegna dei dolci sino alle 10.30 e la premiazione fissata per le 11.00. A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato un premio. Nel pomeriggio, dalle 15.00, in programma la realizzazione di sculture di cioccolato a cura del Maestro Davide Sapigna e degli artisti dell'Associazione "SCultura" di Riccione. Infine, previste durante la manifestazione guide all'assaggio del cioccolato (gratuite e su prenotazione allo 0541.827254).