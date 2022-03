Carcere Rimini, preoccupano aggressioni dei detenuti ai poliziotti. Manca il personale

Cronaca

| 13:31 - 12 Marzo 2022

Carcere dei Casetti di Rimini.



I sindacati di Polizia chiedono urgentemente un incontro al Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, lamentando gravi carenze di personale per il corpo di Polizia Penitenziaria in servizio al carcere dei Casetti di Rimini, sotto organico di almeno 50 unità. Attualmente sono infatti cento gli agenti, assistenti e ispettori in servizio, senza contare il personale assente e quello prossimo alla pensione. La situazione è critica, con costante ricorso allo straordinario, rinuncia al congedo ordinario o al riposo settimanale, senza dimenticare "i livelli minimi di sicurezza, che non sono le condizioni ideali di lavoro in un ambiente difficile come le carceri". I sindacati citano infatti "le recenti aggressioni avvenute ai danni di alcuni poliziotti penitenziari da parte di detenuti, che in alcuni casi sono psicologicamente instabili, e che per questi motivi, hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere con l’inevitabile innalzamento della tensione tra personale già aggravato da turni massacranti". Due giorni fa (giovedì 10 marzo) l'ennesima aggressione di un detenuto a danno di un agente, costretto a ricorrere alle cure ospedaliere (prognosi di 7 giorni).



I sindacati, "pur apprezzando lo sforzo della Direzione per far quadrare i conti, con la disponibilità e sacrificio del personale" ritengono che questa situazione non possa durare a lungo. Nei mesi estivi inoltre il numero di arresti crescerà e crescerà anche la mole di lavoro: il rischio è che non siano garantiti al personale ferie e diritti soggettivi spettanti per legge.