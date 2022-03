Cattolica, musei più interattivi e coinvolgenti con 3D e realtà virtuale

Attualità

13:03 - 12 Marzo 2022



Il Comune di Cattolica dà avvio a un progetto di sperimentazione di tecnologie digitali per migliorare la fruizione del patrimonio culturale della città, grazie alla stipula di una convenzione che coinvolgerà il Museo della Regina, il Dipartimento di Beni Culturali (DBC) e il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria (DISI) dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.



Si punterà su modelli 3D e realtà virtuale "per promuovere una fruizione più immersiva e coinvolgente del patrimonio custodito presso il Museo della Regina e diffuso nel centro antico di Cattolica", spiega l'assessore Federico Vaccarini. Grazie alle nuove tecnologie il visitatore potrà sperimentare "forme inedite di immersione visuale e percettiva all'interno dello spazio fisico del museo o per le vie della città”.



L'idea di questo progetto si fonda sulle precedenti sperimentazioni di Augmented Reality realizzate dal team di ricerca coordinato da Alessandro Ricci presso il Museo della Regina nell'ambito del progetto Europeo “Society”. Queste prime sperimentazioni sono state poi presentate al pubblico in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2017 “Musei aumentati. Bellezze antiche, incanti virtuali” il 23 settembre 2017.



Per avviare le prime sperimentazioni il Museo della Regina avrà a disposizione circa 9000 euro ottenuti grazie alla partecipazione al bando “Piccoli Musei 2021” della Direzione Nazionale Musei con un progetto di sperimentazione della realtà aumentata applicata al patrimonio custodito al suo interno.