Crisi Ucraina, Coldiretti al Sigep: caro prezzi colpirà anche dolci e gelati

| 12:49 - 12 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Il caro prezzi imposto dagli sviluppi del conflitto tra Ucraina e Russia farà sentire i suoi effetti anche nel settore della pasticceria e gelateria, un comparto che vale 9,5 miliardi di euro e rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. E' quanto emerge da una analisi condotta dalla Coldiretti in occasione della 43/a edizione del Sigep, Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in corso alla fiera a Rimini. "Un settore - osserva l'associazione in una nota - fortemente segnato dagli effetti della guerra in Ucraina che ha spinto i costi energetici ma anche quello delle materie prime agricole di base con effetti sui costi di produzione che hanno costretto gli operatori a ritoccare verso l'alto i listini".



In particolare, viene evidenziato nel rapporto, "a pesare sono i costi energetici di cottura con aumenti del 69% ma quotazioni elevate si segnalano anche per tutte le componenti base dei dolci e dei gelati, dal burro che è aumentato 11,2% allo zucchero in crescita del 5,2% fino alla farina balzata del 9% alle uova con +3,6%". Il tutto senza contare "la difficoltà a produrre per la mancanza di ingredienti come l'olio di girasole impiegato in pasticceria per dolci e biscotti di cui l'80% delle esportazioni dipendono dall'Ucraina". A giudizio della Coldiretti, ancora, timori si registrano anche sul versante dei consumi visto il legame del settore legato al turismo: "dolci e gelati sono molto apprezzati all'estero - viene sottolineato - ma sei stranieri su dieci (58%) hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2021 con il dimezzamento nella spesa e un buco di 22,5 miliardi di euro rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia" in base ai dati stilati dalla Banca d'Italia. Guardando proprio allo scorso anno, conclude la Coldiretti, appaiono "più incoraggianti i valori delle esportazioni che nel 2021 hanno raggiunto 4,9 miliardi in aumento del 17 % tra caffè, gelati e prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria anche se per quest'anno si temono i riflessi delle sanzioni sul mercato russo dove le esportazioni in crescita (+12%) ammontano a 110 milioni di euro".