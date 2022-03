Miramare, la Polizia intensifica i controlli contro spaccio e degrado

Cronaca

Rimini

| 12:38 - 12 Marzo 2022

Un momento dei controlli.

Negli ultimi tre giorni la Polizia di Rimini ha effettuato 3 arresti e controllato 250 persone, 107 con precedenti. Sono invece dodici le persone denunciate. É il bilancio dei controlli operati dal personale della squadra Volante, affiancato dal Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila della Questura di Bologna. Le zone su cui si sono concentrate le attività sono la stazione ferroviaria di Rimini, il mercato coperto e soprattutto Miramare, in particolare i parchi Murri e Sandro Pertini, nonché l'area adiacente a Fiabilandia. L'unità cinofila è stata in particolar modo impiegata per controlli agli avventori di un hotel di Rimini Sud, delle aree verdi - compreso il parco 25 Aprile - e di alcuni stabili abbandonati.