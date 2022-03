Croce Verde Novafeltria rinnova il parco mezzi con 16 nuove autoambulanze

Attualità

Novafeltria

12 Marzo 2022

I nuovi mezzi in dotazione alla Croce Verde di Novafeltria.



La Croce Verde di Novafeltria rinnova il proprio parco macchine con 16 nuove autoambulanze. Un rinnovo quasi totale del parco mezzi, a fronte di un investimento importante: "Questi ultimi 2 anni hanno visto la nostra cooperativa impegnata nel fronteggiare un'emergenza sanitaria senza precedenti, ci siamo duvuti adeguare a nuovi protocolli e a tanti cambiamenti radicali, il nostro personale così come i nostri mezzi sono stati messi a dura prova", si legge in una nota. Il deperimento causato dalle procedure di sanificazione da covid e dall' aumento esponenziale di servizi, unito agli elevatissimi standard adottati dell'Ausl Romagna ha spinto la cooperativa a un intervento: i mezzi, gia operativi, sono suddivisi in 3 macchine dedicate all'emergenza territoriale: 2 Autoambulanze Man QXT-M 4x4 e 1 Automedica Dacia Duster 4x4 e le restanti 13 Fiat Ducato Safety II impiegate nei servizi secondari. "Con questo importante investimento, la Croce Verde di Novafeltria non solo si allinea agli standard adottati dall'Ausl Romagna, ma inoltre mette a disposizione dei propri 56 dipendenti mezzi nuovi e tecnologie sempre all'avanguardia per offrire il massimo della sicurezza e operatività", spiega la nota. L'importo totale investito al netto delle permute è di circa 1.100.000 € per una copertura del 80% del parco mezzi.